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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح الجديد | زميل مصري على رادار ليفربول بديلا للفرعون

محمد صلاح
محمد صلاح

أفاد تقرير صحفي ألماني، اليوم الجمعة، أن إدارة ليفربول تسعى للتعاقد مع بديل النجم المصري محمد صلاح، نجم الريدز ومنتخب٠ مصر.

ويستعد الريدز لمرحلة ما بعد المدرب يورجن كلوب، الذي سيغادر النادي بنهاية الموسم، فيما تشير تقارير إلى أن صلاح قد يلحق به أيضًا في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن ليفربول يقوم بإعداد خطة التعاقد مع بديل محمد صلاح، لافتة إلى أن زميله بالمنتخب المصري عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت، يأتي على رأس القائمة.

وأضافت: "سيقوم الريدز بتجهيز مبلغ مالي كبير لإتمام الصفقة، لكنها لن تكون سهلة نظرا لأنه ليس العملاق الأوروبي الوحيد المهتم بضمه، ومتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى حوالي 60 مليون يورو".

وأشارت إلى أن اسم مرموش يتردد بقوة داخل ليفربول، لكن النادي بحاجة إلى تقرير ما سيحدث مع صلاح في الفترة المقبلة، خصوصا أن اسمه تردد بين الراحلين في فترات الانتقالات الماضية بعد ظهور اسم الاتحاد السعودي الذي قدم عروضا ضخمة جدا لضمه.

ويقدم مرموش مستويات لافتة للنظر في الدوري الألماني، حيث شارك في 21 مباراة حتى الآن تمكن خلالها من تسجيل 10 أهداف.

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