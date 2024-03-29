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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مثير من نجم الزمالك السابق عن أزمة حسام حسن مع صلاح

صدى البلد

وجه خالد جلال، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك رسالة قوية بشأن أزمة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر.


وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كأس عاصمة مصر استفاد منها حسام حسن، هو لعب على نقطة حضور الجماهير، وهو أمر مهم، كما أنه اقترب من اللاعبين وتعرف على إمكانياتهم".


وأضاف: "مباراة نيوزيلندا كانت جيدة، وحقق فيها منتخب مصر الفوز، ولكن أقول لحسام حسن لا تتأثر بردود الأفعال والانتقادات، وأنا كمدرب في بعض المباريات كنت أعترف بارتكاب أخطاء في التبديلات".


وتابع: "حسام حسن أخطأ في تبديل أحمد عاطف خلال مباراة كرواتيا، فهي ساهمت في فتح خطوط المنتخب، وكان من الممكن استقبال هدفين آخرين".


وأكمل: "يجب حل أزمة محمد صلاح، هو قيمة كبيرة، لا يصح هذا الأسلوب مع نجم في مكانة محمد صلاح، هو لاعب مهذب ونجم كبير للغاية، وقيمة كبيرة للكرة المصرية ولمنتخب مصر".
 

وأتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "نحن لا نميز محمد صلاح.. إذا كان لاعب نمرود لوافقنا على ذلك، لكنه قيمة كبيرة، ويجب حل هذه الأزمة، ولا يمكن التغاضي عن هذا الأمر.. صلاح إضافة كبيرة لأي فريق ولمنتخب مصر".

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