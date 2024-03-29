فرج عامر يكشف مصير محمد صلاح في الدوري السعودي

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عن توقيع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني في الدوري السعودي.





وكتب فرج عامر عبر حسابه علي فيسبوك:"بعد صراع كبير بين خمس أندية سعودية علي الحصول علي توقيع محمد صلاح نجم مصر والدوري الإنجليزي وهداف ليفربول ، نجح الهلال السعودي في الوصول لاتفاق تاريخي مع محمد صلاح ليلعب بألوان الهلال الموسم القادم في دوري روشن السعودي".





يذكر أن محمد صلاح، كان قد غاب عن المعسكر الأول لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، لاستكمال مرحلة تأهيله من الإصابة، التي لحقت به في وقت سابق.