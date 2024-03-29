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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البنك الدولي: مصر على خطى ثابتة في تحقيق المساواة بين الجنسين وتغير المناخ

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان تقرير البنك الدولي حول المساواة بين الجنسين وتغير المناخ.  

وأوضح الانفوجراف انه وفقًا لتقرير البنك الدولي "مصر - المساواة بين الجنسين وتغير المناخ "، الصادر في مارس 2024؛ فإن استراتيجية 2050، التي تم إطلاقها في مايو 2022، تحدد خطة طموحة وشاملة بقيمة 324 مليار دولار لدعم اقتصاد مصري أقوى وأكثر اخضرارًا. 

كما أعطت قمة المناخ COP27 زخمًا جديدًا لمسار مصر نحو التحول الأخضر عندما أعلنت الحكومة عن صفقة بقيمة 500 مليون دولار مع ألمانيا والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والولايات المتحدة لتقليص الغاز الأحفوري، وكذلك الاستهلاك والتوسع في الطاقة المتجددة. 

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