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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

162.9 مليون جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي

صدى البلد

سجلت تعاملات المصريين نسبة 85.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 7.7%، والعرب على 6.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وبحسب بيان أداء البورصة المصرية الأسبوعي، سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 162.9 مليون جنيه، فيما سجل العرب صافى بيع بقيمة 505.6 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

أوضح البيان أن تعاملات المصريين مثلت 88.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 4.9%، وسجل العرب 6.4%.

وسجل الأجانب صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 2.5 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بنحو 1.1 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 5.15% ليغلق عند مستوى 27559.35 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.99% ليغلق عند مستوى 6399.02 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.53% ليغلق عند مستوى 9079.26 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 5.04% ليغلق عند مستوى 33561.77 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.22% ليغلق عند مستوى 7170.73 نقطة.

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