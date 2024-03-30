شارك الإعلامي مجدي عبد الغني عدة صور من مران ليفربول اليوم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبد الغني:"محمد صلاح وفرناندو توريس ..والنينو يحضر مران ليفربول".

شارك محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني، صورا جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.





وظهر محمد صلاح من التدريب في صالة الجيم والملعب، والتي يخوضها اللاعب في التوقف الدولي، استعدادا لعودة الدوري الإنجليزي.





يذكر أن محمد صلاح، كان قد غاب عن المعسكر الأول لمنتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، لاستكمال مرحلة تأهيله منالإصابة، التي لحقت به في وقت سابق.