ليبيا.. إنقاذ 130 مهاجرا في محاولة للهجرة غير الشرعية

أفادت وسائل إعلام ليبية بأن فرق الانقاذ بالإدارة العامة لأمن السواحل، تمكن من انقاذ 130 مهاجراً غير شرعي شمال منطقة القره بوللي كانوا على متن قارب.

وجاء ذلك بعد تلقي نداء إستغاثة من خلال غرفة الإتصالات الرئيسية .

وقال وزارة الداخلية الليبية أن الزورق “وادي كعام ” انطلق الى مكان المهاجرين ، و تم إنقاذ جميعهم ، واتخذت الإجراءات القانونية بإحالتهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية .

ومن وقت إلى آخر تعلن السلطات المعنية بالهجرة غير المشروعة، ضبط عشرات المهاجرين المتسللين إلى البلاد، وإيداعهم مراكز الإيواء بالعاصمة طرابلس، لحين ترحيلهم.

وتعمل السلطات على إعادة مئات من المهاجرين غير النظاميين إلى دولهم، أو إلى بلد ثالث «مستضيف»، عبر برنامج «العودة الطوعية» الذي ترعاه المنظمة الدولية للهجرة.