الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد بالسعودية استمرار هطول أمطار رعديّة متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار، وجريان السيول على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية.

كما لم يستبعد التقرير الصادر عن الأرصاد السعودية تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مناطق: حائل، المدينة المنوّرة، تبوك، والأجزاء الشمالية من مرتفعات مكة المكرّمة.

ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل إلى مائجٍ مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي يصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج ويصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة