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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مخرج "حق عرب": سينرجي وفرت الإمكانيات لتقديم عمل كبير.. والمتحدة صنعت فارقاً

اسماعيل فاروق
اسماعيل فاروق

عبر المخرج اسماعيل فاروق عن سعادته بالنجاح الذي يحققه مسلسل "حق عرب" يومياً في الشارع المصري؛ وذلك منذ بداية عرض المسلسل في أول ايام الشهر الكريم؛ متمنياً أن يستمر الجمهور في متابعة العشر حلقات المتبقية من العمل في رمضان 2024؛ مشيرا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية صنعت فارقاً في الدراما المصرية.

وأشاد فاروق في تصريحات صحفية له اليوم السبت؛ بشركة سينرجي للمنتج تامر مرسي؛ وذلك لما وفرته الجهة المنتجة من إمكانيات لخروج المسلسل بهذا الشكل الذي يليق بالجمهور المصري والعربي؛ مشيراً أن هناك جهد مبذول وكبير من المشرف العام علي الإنتاج حسام شوقي.

وجاءت تصريحات اسماعيل فاروق عقب انتهاء تصوير المسلسل بالكامل منذ يومين؛ حيث يتابع حالياً مراحل المكساج والصوت وغيرها من الأمور الفنية؛ متمنياً أن تنال باقي حلقات العمل نجاحاً كبيراً مثلما حدث بالحلقات الأولي.

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى، ويشارك فيه كل من النجوم وفاء عامر؛ رياض الخولي؛ دينا فؤاد، وليد فواز، دنيا المصرى، محمد احمد ماهر؛ كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ابراهيم السمان؛ عايدة فهمي؛ أشرف طلبة؛ وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل حق عرب

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