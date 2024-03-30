وزير الخارجية: مصر تؤكد رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن ما يحدث في غزة الآن هو انعكاس لتجاهل معاناة الفلسطينيين على مر عقود، وتطرقت المباحثات مع وزيري خارجية الأردن وفرنسا لخطورة إقدام إسرائيل على شن عملية عسكرية على مدينة رفح الفلسطينية، والعواقب الوخيمة التي ستنتج عنها وتشاركنا مع الجانبين في التحذير من مغبة الإقدام على تلك العملية على ضوء اكتظاظ المدينة.



وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيريه الأردني والفرنسي بالقاهرة، وعرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر تؤكد في هذا السياق رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو تصفية القضية الفلسطينية بأي سبيل.

وتابع: «الوضع في قطاع غزة أصبح يطرح تساؤلات عديدة حول مفهوم حقوق الإنسان ولازال المجتمع الدولي يتعامل بمعايير غير منصفة مع حقوق الشعب الفلسطيني وينطبق ذلك أيضا فيما يتعلق بأهمية التعامل مع قضية أونروا وضرورة توفير موارد لازمة لتطلع المنظمة بدورها الحيوي لتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني.