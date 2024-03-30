أحمد عمر هاشم: الصيام عبادة متفردة لا يعلم بها إلا الله

تحدث الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، عن أهمية وفضل عبادة الصوم للإنسان المسلم.

قال أحمد عمر هاشم في برنامجه " يوميات الرسول" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عبادة الصيام تعتبر عبادة متفردة عن سائر العبادات الأخرى".

أضاف أحمد عمر هاشم:" الصيام عبادة سرية لا يعلم بها إلا رب البرية ولا يظهر ما يفيد أنك صائم".

أضاف احمد عمر هاشم:" الصيام عبارة عن إمساك وامتناع عن المفطرات"، مضيفا:" الصوم يعني الإمساك عن الطعام والشراب ووالجماع مع الزوجات ".

وتابع أحمد عمر هاشم :" الصيام فريضة على كل إنسان مسلم ".