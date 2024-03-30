عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد عمر هاشم: الصيام عبادة متفردة لا يعلم بها إلا الله

أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم

تحدث الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، عن أهمية وفضل عبادة الصوم للإنسان المسلم.

 

وزير الخارجية: المجتمع الدولي يتحمل مسئولية الوضع الإنساني في غزة

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين في غزة

قال أحمد عمر هاشم في برنامجه " يوميات الرسول" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  عبادة الصيام تعتبر عبادة متفردة عن سائر العبادات الأخرى".

أضاف أحمد عمر هاشم:" الصيام عبادة سرية لا يعلم بها إلا رب البرية ولا يظهر ما يفيد أنك صائم".

أضاف احمد عمر هاشم:" الصيام عبارة عن إمساك وامتناع عن المفطرات"، مضيفا:" الصوم يعني الإمساك عن الطعام والشراب ووالجماع مع الزوجات ".

وتابع أحمد عمر هاشم :" الصيام فريضة على كل إنسان مسلم ".

هاشم عمر هاشم الصوم الصيام اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء عاجل من الكاف تجاه حكم مباراة الأهلي وسيمبا

700 جنيه زيادة|الذهب يخالف التوقعات بشكل مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

فتاة البراجيل حست بالذنب| قصة انتحـ ار رحاب ضحية صراع الحب.. تفاصيل

شوبير يصنع التاريخ .. حسن المستكاوي يشيد بأداء لاعبي الأهلي أمام سيمبا

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر

صرف معاشات شهر أبريل 2024 بالزيادة الجديدة.. الاثنين

الحق اشتري سيارة قبل هذا الموعد..عضو مجلس إدارة شعبة السيارات يكشف أفضل توقيت

خروج 4 لاعبين من حسابات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر في يونيو

ترشيحاتنا

مظاهرات في إسرائيل تطالب باستقالة نتنياهو.. وأهالي الأسرى: سنعمل على استبداله

مقتل مسلح بسكين وإصابة شرطية في شمال ألمانيا

فضيحة فايز سرنجة في المحكمة .. وانهيار الزوجة رنا بكلمات مثيرة

أسعار كعك وبسكويت عيد الفطر 2024 في المجمعات الاستهلاكية

وزير الخارجية: مصر تؤكد رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

سفينة تحمل مساعدات غذائية لغزة تغادر ميناء قبرص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل أسياخ الدجاج الحارة| جديدة و لذيذة

بشرى لأصحاب المعاشات.. صرف المرتب بالزيادة الجديدة خلال ساعات| اعرف هتقبض كام

نشرة المرأة والصحة|إلهام شاهين تتألق في سحور رمضان بهذه الإطلالة.. 5 أطعمة غير متوقعة لصحة الكلى

جوا.. مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات على قطاع غزة

فيديو

هربا من الشرطة.. التحقيق مع إحسان الترك بسبب سقوط شخص من بلكونة منزله

رؤوف عبد العزيز: مسلسل سر إلهي مليان عضلات تمثيلية والمودة أخرجت طاقتهم

رؤوف عبد العزيز: هدف مسلسل سر إلهي توحيد الأسرة وروجينا تمدنا بالايجابية

جوا.. مصر تواصل إسقاط أطنان من المساعدات على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ