وزير الخارجية الأردني: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين في غزة

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، إن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة قررت استخدام التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وأنه يجب على المجتمع الدولي أن يتخذ خطوات فعالة لوقف الدمار في القطاع.

وأضاف الصفدي قال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، ووزير خارجية فرنسا ستيفان سيغورنيه: "هناك اتفاق على ضرورة وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا، مشدا على ضرورة فتح إسرائيل المعابر لإدخال المساعدات.

وأوضح: "نريد أن تكون هناك عقوبات على إسرائيل إذا استمرت في التصرف ضد إرادة المجتمع الدولي. ويجب أن نتوقف عن تزويد إسرائيل بالأسلحة لوقف الحرب".

وأكد الصفدي أن الجميع يواجه رفضا إسرائيليا يؤدي إلى قتل مزيد من الأبرياء ويؤدي إلى تدمير المجتمع داخل قطاع غزة برمته، كما يؤدي إلى تقويض كل صدقية العمل المتعدد الأطراف.

وتابع أنه على العالم أن يتخذ خطوات عملية فاعلة توقف هذا الجنون، والقتل، والدمار، وتمنع موت الأطفال لأنهم لا يجدون حليبا يشربونه، وتمنع موت الرجال والنساء لأنهم لا يجدون طعاما يأكلونه، متسائلا عن أسباب عدم توفير الطعام والغذاء والدواء للشعب الفلسطيني في غزة.

ولفت إلى أنه يمكن التعامل مع المجاعة التي يواجهها أهل غزة بوقت سريع جدا، حيث إنّ المطلوب أن تفتح إسرائيل الحدود والمعابر البرية لإدخال المساعدات من مصر ومن الأردن وأن تتوقف عن منع إدخال المساعدات.