هادي الباجوري: أحمد الفيشاوي اتظلم فنيا بسبب جراءته.. فيديو

قال المخرج هادي الباجوري، إن الفنان أحمد الفيشاوي مظلوم فنيا، وذلك بسبب أن حياته مفتوحة وجريء، والجمهور يخلط بين الحياة الشخصية والفن.

وتابع " الباجوري " ، خلال لقائه لبرنامج " حبر سري " ، والمذاع عبر فضائية " القاهرة والناس "، أن الجمهور المصري حساس وعاطفي تجاه الفنانين ، فضلا عن صعوبة إثبات الفنان ذاته بعيدا عن شهرة والده بعد وفاته .

ونفى المخرج هادي الباجوري السبب المنتشر حول أن طلاقه من ياسمين رئيس سببه الغيرة، قائلا :" كنت بعمل انترفيو مع أحد الاعلامين وقال له أن موافق على مشهد التقبيل لزوجته او اطلب منها زي أي ممثلة مش عشان هي مراتي .