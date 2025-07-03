ماتحتاريش على البحر.. قائمة وجبات غداء سريعة للمصيف

تحتاج كل ربة منزل أكلات سهلة ولذيذة أيام المصيف لتساعدها على الاستمتاع باليوم.

إليك قائمة بأكلات المطاعم السهلة والمناسبة للمصيف، سواء للتحضير في مكان الإقامة أو للطلب السريع أثناء اليوم على البحر، وهي تجمع بين البساطة والطعم اللذيذ وسهولة التقديم:

أكلات دجاج مشهورة وسهلة:

شاورما فراخ أو لحمة

سهلة التحضير أو الطلب، مع عيش سوري وسلطات.

فراخ بانيه مع بطاطس

تحضيرها سريع وتناسب الأطفال والكبار.

كريسبي ستريبس

تقدم مع صوصات وعيش أو أرز.

وجبة بروستد (مثل كنتاكي)

وجبة مشبعة وسهلة الطلب من أي مطعم دجاج.

أطباق إيطالية سريعة:

مكرونة بشاميل جاهزة أو محشوة

تحضيرها مسبقًا أو شراؤها جاهزة وتسخينها.

مكرونة بالصوص الأحمر أو الأبيض

طبق سريع ممكن تعمليه بمكونات بسيطة.

بيتزا جاهزة أو من المطاعم

خيار مفضل وسهل التقديم في المصيف.

ساندوتشات مطاعم خفيفة:

ساندوتشات برجر أو كفتة أو سجق

سهلة وسريعة وممكن تجهيزها من قبل الرحلة.

ساندوتشات فاهيتا فراخ أو لحم

تحضيرها بسيط أو تطلبيها جاهزة.

كريب حادق

بحشوات متنوعة (فراخ، لانشون، جبنة)، مناسب للأطفال.

أكلات سمك سريعة:

صينية جمبري بالزبدة والثوم

تحضر بسرعة في الفرن أو على البوتجاز.

سمك فيليه مقلي

سهل التحضير وممكن تحضيره مسبقًا.

سبيط مقلي أو مشوي

سريع التحضير ومناسب للبحر.

أكلات شرقية شعبية:

كشري جاهز من المطاعم

وجبة مشبعة وسهلة التقديم.

فول وطعمية من المطاعم أو المحلات القريبة

فطور أو عشاء خفيف وسهل.

كبدة اسكندراني أو سجق

مع عيش بلدي وسلطة، وجبة سريعة ولذيذة.

إضافات وتحلية:

بطاطس شيبسي أو بطاطس ودجز

جانبي مفضل للأطفال والكبار.

سلطة زبادي أو طحينة أو بابا غنوج

سهلات وسريعات.

رز بلبن أو مهلبية جاهزة

للتحلية بعد الغداء.