محافظ الدقهلية: تحصين 86592 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية .. صور

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أعمال الحملة القومية الاولي لعام 2024م لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بهدف الحفاظ علي الثروة الحيوانية وحمايتها من الامراض وقال "مختار" ان الحملة انطلقت منذ 19 مارس وبلغ ماتم تحصينه حتي الان 86592 رأس ماشية وتستمر الحملة لمدة شهر لتحقيق المستهدف منها، هذا وقد اكد "مختار"علي ضرورة تضافر لجهود كافة الاجهزة المعنية مع الوحدات المحلية لتقديم كل اوجه الدعم لانجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة وأشار لاهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بنطاق المحافظة للمبادرة وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية لديهم للحفاظ عليها من الامراض وحمايتها.



وأكد محافظ الدقهلية أن حماية الثروه الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا مضيفا أن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج الحيواني لتلبية إحتياجات المواطنين.

وشدد "مختار" على ضرورة التوسع فى نشر التوعيه للمربين وتجار الماشيه بخطورة الأمراض الوبائيه على الحيوانات والتى تمثل فى حالة إنتشارها إهدارا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها...

جاءت تصريحات"محافظ الدقهلية"بعد إطلاعه علي التقرير الذي عرضه الدكتور السيد الحسنين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية والذي اوضح أن اعمال التحصين تشمل رؤوس الماشية و الأغنام والأبقار والجاموس والماعز واضاف ان الحملة مستمرة حتي الانتهاء من تغطية رؤس الماشية المستهدفة بجميع القري بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وقال ايضا أن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبه أسواق الماشيه وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحليه كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية قبل التحصين.

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