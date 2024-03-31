سفيرة رومانيا بالقاهرة تؤكد أهمية انضمام بلادها لمنطقة «شنجن»

أكدت سفيرة رومانيا بالقاهرة أوليفيا تودرين، أهمية انضمام بلادها لعضوية منطقة "شنجن" باعتبارها هدفا وطنيا لجميع الرومانيين، مشيرة إلى أن ذلك يعد نجاحا كلل الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة الرومانية.

وقالت السفيرة الرومانية - في بيان اليوم، الأحد - أن انضمام رومانيا لمنطقة "شنجن" خطوة مهمة نحو تعزيز الوحدة داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة في سياق دولي بالغ الحساسية.

وأوضحت أن الرومانيين يحق لهم التنقل بدون ضوابط على الحدود الجوية والبحرية للمنطقة، فضلا عن مساهمتها في تحفيز العلاقات التجارية بين رومانيا والدول الأعضاء الأخرى، والتبادل السياحي أو الأكاديمي داخل الاتحاد وفيما يتعلق بالدول الثالثة.



وأفادت السفيرة تودرين بأن البعثات الدبلوماسية والقنصلية الرومانية ستبدأ من اليوم في إصدار تأشيرات موحدة قصيرة الأجل (تأشيرات شنجن)، وسوف يسمح للمواطنين لدول ثالثة بالسفر مباشرة من رومانيا بدون خطوات إضافية لأغراض السياحة أو الأعمال إلى دول شنجن الأخرى.

وأكدت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات في القسم القنصلي بالقاهرة من أجل استئناف خدمات التأشيرات على الفور وفقا للوائح والإجراءات الجديدة، وينصح جميع المتقدمين بالتحقق من المعلومات من خلال صفحة السفارة على موقع "فيسبوك".

