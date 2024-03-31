نتنياهو يخضع لجراحة عاجلة وليفين يتولى مهام رئاسة الحكومة بالإنابة

أعلن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيخضع الليلة لجراحة تحت تخدير كامل.

ولفت بيان حكومة الاحتلال الي ان نائبه ياريف ليفين ؤسيتولي مهام الحكم لحين عودة نتنياهو.

وافقت 200 شركة إسرائيلية خاصة لموظفيها بالتغيب عن الدوام الأسبوع المقبل، للمشاركة في مظاهرات بالقدس الغربية تطالب بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة، وفق إعلام عبري.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن "منتدى الأعمال الإسرائيلي الذي يضم قرابة 200 شركة خاصة، أعلن أنه سيسمح لموظفيه المهتمين بالانضمام إلى المظاهرات ضد الحكومة والمطالبة بإبرام صفقة تبادل، والتي ستقام في القدس (الغربية) خلال الأسبوع المقبل".

وقالت الصحيفة، إنّ الشركات "ستسمح للموظفين بالتغيب أو المغادرة مبكرًا، للمشاركة في المظاهرات، دون أنّ تخصم عليهم من الإجازات المستحقة".

ونقلت الأناضول عن قادة منتدى الأعمال، قولهم إن إسرائيل "في حالة طوارئ ويجب السماح للمواطنين بممارسة حقهم الديمقراطي والتعبير عن صوتهم".

ويضم منتدى الأعمال، كبرى الشركات الخاصة في إسرائيل، والتي تشغل النسبة الأكبر من الأيدي العاملة في القطاع الخاص، وفق الصحيفة ذاتها.

وشهدت إسرائيل، مساء السبت، مظاهرات ضخمة في أنحاء البلاد، شارك بها عشرات آلاف الأشخاص، للضغط على حكومة نتنياهو لإبرام صفقة تبادل مع حركة "حماس"، وإجراء انتخابات مبكرة.