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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومى للمرأة يصدر كتابا تحت عنوان "حصاد المجلس فى 10 سنوات"

صدى البلد

أصدر المجلس القومى للمرأة، كتابا تحت عنوان "حصاد المجلس القومي للمرأة في 10 سنوات2014-2023 "، يستعرض جهود المجلس في مجال تمكين المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وتعزيز دورها القيادي في كافة المجالات.

ويشير  الكتاب الى أكثر من ٥٠ تكليفا رئاسيا تم إصداره للحكومة والمجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة المصرية.

ويوضح الكتاب أيضاً الإطار الاستراتيجي لتمكين المرأة المصرية والذي يتضمن كل من رؤية مصر 2030 ، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 والاستراتجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر ، فضلا عن الإشارة إلى أبرز المؤشرات التى تم رصدها من خلال مرصد المرأة المصرية الذي تم إنشاءه في 2017 لمتابعة التقدم المحرز في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 ،كذلك تم الاشارة الى قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة رقم ٣٠ لعام ٢٠١٨ وآليات عمله . 

كما استعراض الكتاب للقوانين التى صدرت لصالح المرأة ، ومشروعات القوانين والمقترحات التشريعية التى أعدها المجلس او تم إبداء الرأي فيها، والقرارات واللوائح التي صدرت لصالح المرأة، كذلك دور المجلس في تعزيز الخدمات للمرأة في الاحياء السكنية الجديدة (السكن اللائق) ، وحماية المرأة من كافة اشكال العنف الموجه ضدها ، والجهود التوعوية للمجلس من خلال الحملات المختلفة، بالاضافة الي  المبادرات الخاصة بالاستثمار في الفتيات "دوي يا نورة"، فضلا عن أبرز الجهود الدولية للمجلس القومي للمرأة، وكذلك  دور المجلس في متابعة الاستحقاقات الدستورية ومشاركة المرأة فيها.
 

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