بسبب خلافات .. قرار عاجل من النيابة بشأن خناقة الشوارع في قنا

أمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات المباحث التكميلية حول واقعة خناقة الشوارع التي وقعت في نجع حمادي بقنا.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بحدوث مشاجرة ومصابين بدائرة المركز، بالإنتقال والفحص تم ضبط طرفى المشاجرة وتبين وجود خلافات جيرة زراعية بين طرف أول: 4 أشخاص إحداهم "متوفية" وبحوزتهم بندقية خرطوش بندقية آلية عدد من الطلقات.

وأوضحت التحقيقات أن الطرف ثان: (عامل "مصاب برش خرطوش" وبحوزته "بندقية آلية وعدد من الطلقات) جميعهم مقيمين بمحل البلاغ حيث قام على إثرها الطرفين بتبادل إطلاق أعيرة نارية تجاه بعضهم البعض من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم مما تسبب فى الإصابات المشار إليها ووفاة أحد أفراد الطرف الأول فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.