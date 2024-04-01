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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على جثة مجهولة وسط الشارع في ميدان جهينة بأكتوبر

صدى البلد

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية بالقرب من ميدان جهينة بأكتوبر، وأفادت التحريات والتحقيقات بأن الأهالي عثروا عليها وسط الشارع. 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من غرفة العمليات يفيد بعثور الأهالي على جثة في العقد الثالث مجهولة الهوية.

وانتقل مفتش مباحث قطاع أكتوبر وتبين أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من عمرها، وترتدي ملابسها كاملة ولم يتم تحديد هويتها لعدم العثور على أي متعلقات، وتحرر محضر بالواقعة وتم نقل الجثة إلى المشرحة بعد معاينة النيابة.

جثة وسط الشارع ميدان جهينة أكتوبر جثة مجهولة الهوية مديرية امن الجيزة غرفة العمليات

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