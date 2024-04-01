جامعة عين شمس تنافس على جائزة الملك فيصل 2025

أعلن مكتب الجوائز بجامعة عين شمس التابع لقطاع الدراسات العليا والبحوث أن جامعة عين شمس تنافس لهذا العام بمرشح واحد لجائزة الملك فيصل في دورتها 47 للعام 2025 والتى أطلقتها الأمانة العامة للجائزة والتى استوفت جميع بياناتها للجائزة على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز وجميع متطلبات الترشح والمتابعة مع مكتب الجوائز في جميع الإجراءات والخطوات وتم تقديم جميع أشكال الدعم الفنى لها من خلال مكتب الجوائز وجميع فريق العمل المعاون حتى الحصول على خطاب الترشح المعتمدة من معالي رئيس الجامعة ، وكانت المشاركة في مجال خدمة الإسلام. من أحد عضوات هيئة التدريس من كلية الآداب بالجامعة.

يأتى ذلك بعد إغلاق باب الترشح لجائزة الملك فيصل في دورتها 47 للعام 2025، وذلك في31 مارس2024.

ومن الجدير بالذكر أن إدارة الجامعة تتبنى نهجاً متكاملاً في متابعة ومراعاة تميز أعضاء هيئة التدريس، وتشجيعهم على المنافسة والابتكار. يتضمن ذلك تقديم الدعم والتوجيه للمشاركين في الجوائز والمسابقات، بما في ذلك توفير الموارد والتدريب الملائمين. بالإضافة إلى ذلك، وتهدف جهود الجامعة في هذا الصدد إلى تحقيق رسالتها في بناء مجتمع أكاديمي ديناميكي يعتمد على الإبداع والتميز والمنافسة في جميع المجالات الأكاديمية.

للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى للجوائز عبر البريد الإليكتروني:

[email protected]

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط

https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply