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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضل حب الوطن في الإسلام والدفاع عنه.. أزهري يوضح

الشيخ عبد الله رمضان
الشيخ عبد الله رمضان

قال الشيخ عبد الله رمضان، الواعظ بالأزهر الشريف، إن حب الإنسان لهذا البلد الذي تربى فيه، من الخصال التي دعا إليها الدين وهو أمر لا يشك فيه عاقل ذو فطرة سوية.

وأضاف عبد الله رمضان، في فيديو لصدى البلد، عن فضل حب الوطن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة الحسنة في ذلك، فلما أخرج مشركي قريش النبي من مكة المكرمة قال (ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت).

وتابع: لهذا جعل الدين الدفاع عن الأرض وموطنه الذي يعيش فيه، جمع كل أنواع الشهادة في سبيل الله، فهي التي جاءت في حديث النبي الذي يقول فيه (من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد).

وأشار إلى أن العلماء قالوا إن من قتل دون موطنه فقد جمع كل أنواع الشهادة فهو يدافع عن عرضه وعن دينه وعن دمه وعن نفسه وعن أرضه.
 

الازهر الشريف حب الإنسان الدين فضل حب الوطن

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