نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية يقيم حفل الإفطار السنوي

أقام نادى قضاة مجلس الدولة بمحافظة الإسكندرية برعاية رئيس مجلس الدولة المستشار عادل فهيم محمد عزب حفل إفطاره السنوى احتفالا وابتهاجاً بالضيف الكريم شهر رمضان المبارك.

وحضر حفل الإطفار محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، والمستشار محمد عطيه وزير التنمية المحلية الاسبق، والدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والمستشار احمد وجدي نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار سامى عبد الحميد والامين العام لمجلس الدولة، والمستشار حسنى السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة رئيس نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، ورئيس نادى هيئة النيابة الادارية بالإسكندرية ورئيس نادى هيئة قضايا الدولة بالإسكندرية ولفيف من مستشارى مجلس الدولة و القيادات التنفيذية بالإسكندرية.

وخلال اللقاء اكد المستشار عادل فهيم عزب رئيس مجلس الدولة على ثوابت وقيم العمل القضائي لمجلس الدولة ولقضاة المشروعية قضاة مجلس الدولة و فى الحفاظ على ما تحقق من إنجازات وتحقيق العدالة فى صورتها المُثلى.