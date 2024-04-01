توافق مصري أردني على أهمية مواصلة التنسيق تجاه تطورات القضايا الإقليمية والدولية

توافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور تجاه تطورات القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بالعاصمة الأردنية عمان، مع الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن.

الحرص المتبادل على تطوير هذه العلاقات الأخوية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار د. أحمد فهمي، أن الزعيمين أشادا خلال المباحثات بالعلاقات التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين على جميع المستويات، مؤكدين الحرص المتبادل على تطوير هذه العلاقات الأخوية، وتعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات.