ادعم نقابتك تطالب بوضع لائحة بالحد الأدنى لأتعاب المحاماة

طالبت حملة ادعم نقابتك، برئاسة عبد المجيد جابر المحامي والمتحدث الرسمي بأسم الحملة ، بأعداد لائحة لوضع حد ادني لأتعاب المحاماة في مختلف القضايا والاستشارات القانونية ومجال تأسيس الشركات،وذلك لضمان حصول المحامين على أتعاب عادلة مقابل خدماتهم، وتوفير حماية للموكلين من الاستغلال.

وطالب جابر بتشكيل لجنه مهنية بذلك برئاسة نقيب المحامين أو من ينوب عنه، وعلي أن تتكون اللجنة من 4 محامين على الأقل من ذوي الخبرة، وتكون مهمتها مراجعة وتحديث جدول الحد الأدنى للأتعاب بشكل دوري.

واكد جابر كأستثناء يُسمح للمحامي بتقاضي أتعاب أقل من الحد الأدنى المقرر في حالات الخدمات الإنسانية.

واختتم جابر ان تطبيق الحد الادني لاتعاب المحاماة لضمان حصول المحامين على أتعاب عادلة مقابل خدماتهم، ممّا سيعزز من مكانتهم المهنية ويُحسّن من ظروف عملهم،

كما يساعد ذلك في حماية المحامين و الموكلين من الاستغلال في الوقت نفسه وتضمن منافسة عادلة كما تُساهم في تعزيز الشفافية في مهنة المحاماة.