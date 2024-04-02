النواب يتوافدون على البرلمان لحضور جلسة أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية| صور

شهد مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة توافد عدد كبير من النواب ليشهدوا آداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد لولاية ثالثة.

و بدأ أعضاء مجلس النواب في التوافد على القاعة الرئيسية لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية، استعدادًا لبدء إجراءات الجلسة العامة.

وتزينت القاعة الرئيسية لمجلس النواب والتي تسع لـ1000 شخص، وتم تخصيص الشرفة العلوية بالقاعة لحرم الرئيس السيدة انتصار السيسي والمدعوين، فيما خصصت المقاعد الأمامية في القاعة الرئيسية للحكومة وكبار رجال الدولة.

ومن المقرر أن يكون رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ووكيلا المجلس المستشار أحمد سعد والنائب محمد أبو العينين، في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب وصوله مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية.

يتم عزف السلام الوطني وإطلاق المدفعية 21 طلقة؛ تحية للرئيس السيسي، ليدخل بعدها الرئيس السيسي إلى مقر قاعة مجلس النواب، لتبدأ مراسم التنصيب، بمشاركة كبار رجال الدولة؛ وفي مقدمتهم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا تواضروس.

- تبدأ الجلسة بتلاوة رئيس مجلس النواب الرسالةَ التي وردت إلى المجلس متضمنةً قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس السيسي بولاية رئاسية جديدة.

- يوجه السيسي كلمة في فعاليات التنصيب إلى الشعب المصري؛ تتضمن رسائل مهمة في مختلف الملفات، وكذلك تأكيد تطلعات الدولة المصرية خلال سنوات الولاية الجديدة.

- يركز خطاب الرئيس على جوانب المرحلة الجديدة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية داخليًّا وخارجيًّا، وعلى عدد من الملفات الداخلية والخارجية والقضايا الإقليمية والدولية ورؤية مصر حيال تلك الملفات والقضايا.

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