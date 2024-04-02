لحظة القصف الإسرائيلي لسيارة العاملين بمنظمة إغاثية في غزة |فيديو

أعلنت منظمة "وورلد سنترال كيتشن"، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن غارة جوية إسرائيلية قتلت 7 من موظفيها في قطاع غزة، بالرغم من تنسيق التحركات مع الجيش الإسرائيلي، وأعلنت وقف عملها في المنطقة، على أن يتم اتخاذ قرارات بشأن العمليات المستقبلية.

وأوضحت المنظمة، في بيان صحفي، أن "فريقنا كان يتنقل في سيارتين مصفحتين تحملان شعار المنظمة في منطقة بعيدة عن مناطق الصراع"، مضيفة أن الحادث بمثابة "هجوم على كافة المنظمات الإنسانية" في وقت يشهد استخدام الطعام كسلاح حرب.

وأشارت إلى أن "القافلة أصيبت عندما كانت تغادر مستودعاً في مدينة دير البلح (وسط غزة)، حيث جرى تفريغ أكثر من 100 طن مساعدات غذائية إنسانية جاءت عبر الممر البحري".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المختلفة مقطع فيديو للحظة القصف الإسرائيلي لمركبة عمال الإغاثة.

وذكرت المنظمة أن الضحايا يحملون جنسيات أستراليا وبولندا وبريطانيا، إضافة إلى شخص يحمل الجنسيتين الأميركية والكندية، وفلسطينياً، فيما عبّرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون، الثلاثاء، عن بالغ القلق إزاء الضربة الجوية التي قتلت عمال الإغاثة في غزة، داعية، عبر منصة "إكس"، إسرائيل، إلى "التحقيق سريعاً" في الضربة التي أودت بحياتهم.

ولاحقا، أعلنت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية، التي تتخذ مقرا في الولايات المتحدة، "تعليق عملياتها في المنطقة".

وشاركت المنظمة بشكل نشط منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة في 7 أكتوبر، في عمليات الإغاثة ولا سيما بتوزيع وجبات غذائية على سكان القطاع المهدد بالمجاعة.