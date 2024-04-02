أحمد حسن يكشف سر استبعاد نيمار من قائمة الزمالك في مباراة مودرن فيوتشر

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن قرار جوزيه جوميز استبعاد اللاعب نيمار من قائمة الزمالك.



وكتب أحمد حسن:"مصدر.. جوميز ينفي لنيمار استبعاده من قائمة مباراة مودرن فيوتشر لتسريب تشكيل الفريق والتأكيد على أن الاستبعاد فني بحت".

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن نادي الزمالك حقق مكسب مهم أمام فيوتشر بعيدًا عن الأداء، مشيرا إلىأن صاحب الأرض كان من الممكن أن يحافظ على تقدمه لكن الأخطاء كانت وراء خسارته في النهاية، مشيدًا بأداء أحمدسيد زيزو الذي يمتلك سرعات عالية وهداف جيد وساهم في انتصار الفريق الأبيض.





وقال معوض في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الزمالك كان محظوظ أمامفيوتشر خصوصا في إدراك التعادل بنهاية الشوط الأول، وبالتأكيد الزمالك يحتاج لتدعيم خط الدفاع، فرغم وجود أكثرمن لاعب لكن المثلوثي يشارك كمساك".