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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طارق الطويل: مصر ستشهد نهضة اقتصادية كبرى خلال الولاية الجديدة للرئيس السيسي

النائب طارق الطويل
النائب طارق الطويل

هنأ النائب طارق الطويل أمين العمل الجماهيري بحزب الشعب الجمهورى، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بمناسبة تنصيب الرئيس رئيسا للجمهورية لولاية جديدة، عقب فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، مؤكدا أنه بداية عصر جديد من الإنجازات واستكمال ما بدأت فيه مصر من مشروعات قومية ونهضة اقتصادية من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر والمصريين وفي سبيل بناء الجمهورية الجديدة التي نادى بها فخامة الرئيس .

أوضح الطويل، أن الجمهورية الجديدة بدأت مرحلة جديدة من البناء والتعمير والاستقرار والتنمية، مؤكدا أن فخامة الرئيس السيسي يسعى لأن تحقق مصر اكتفاء ذاتيا من السلع الغذائية والسلع الاستراتيجية وتعظيم الصناعة الوطنية والاعتماد على المنتج المحلي بديلا للمستورد، من أجل أن يحقق الاقتصاد المصري نهضة تنموية واقتصادية ضخمة خلال الفترة المقبلة، وذلك مع استمرار الدولة في دعم الصناعة والزراعة والمشروعات القومية الضخمة وجذب الاستثمارات .

وأشار الطويل، إلى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة جني الثمار ومواجهة التحديات، مضيفا أن الدولة خلال العشر سنوات الماضية قد قامت بتنفيذ التنمية العادلة في الريف والصعيد ومستمرة بتطويرها عبر مشروع مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس السيسي لتوفير معيشة وحياة كريمة تليق بالمصريين جميعا، موضحا أن الاهتمام بالريف والصعيد وتحويلها إلى مدن وتوفير كافة الخدمات المحلية والاجتماعية والتنموية بها، إضافة للصرف الصحي والغاز الطبيعي والطرق والمدارس والوحدات الصحية وغيرها وفر لسكانها حياة كريمة حقيقية .

تابع الطويل، أن الفترة المقبلة تحتاج منا جهدا كبيرا من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي لأنه قد حان الوقت لأن يتم استبدال المنتج المستورد بالمنتج المحلي وذلك من أجل تقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات مما يقلل من ميزان العجز التجاري ويوفر العملة الصعبة، موضحا أن الدولة تدعم القطاع الصناعي والزراعي بتقديم كافة التيسيرات للمستثمرين فيه وقد قدمت مبادرة تمويليه بـ 120 مليار جنيه بفائدة 15% منذ يومين لدعم الصناعة والزراعة وهي جاءت في توقيت مهم ومناسب .

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