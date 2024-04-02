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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أسيوط .. إصابة 6 أشخاص في انهيار منزل بقرية بني محمديات

انهيار منزل بأسيوط
انهيار منزل بأسيوط

أصيب 6 أشخاص، مساء اليوم الثلاثاء، في انهيار منزل مكون من طابقين وقع مساء اليوم الثلاثاء بقرية بني محمديات التابعة إلى مركز أبنوب في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار منزل مكون من طابقين بقرية بني محمديات التابعة إلى مركز أبنوب في محافظة أسيوط.

انتقل على الفور لموقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإنقاذ  وبالفحص والمعاينة تبين انهيار منزل مكون من طابقين بقرية بني محمديات التابعة إلى مركز أبنوب في محافظة أسيوط، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

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تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

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