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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقوة 4.5 درجة .. زلزال عنيف يضرب تركيا

ارشيفي
ارشيفي

 
أفادت وسائل إعلام عراقية بوقوع زلزال بقوة 4.5 درجات في ولاية ملاطية جنوب تركيا.

وضرب في وقت سابق من اليوم  زلزال بقوة 7.2 درجة تايوان، اليوم الأربعاء، وهو أقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ 25 عاما على الأقل، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة المئات وإصدار تحذير من تسونامي لجنوب اليابان والفلبين تم رفعه لاحقا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت حكومة تايوان إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة هوالين الشرقية الجبلية ذات الكثافة السكانية المنخفضة بالقرب من مركز الزلزال، مع إصابة 711 بجروح.


وقالت إدارة الإطفاء إن 77 شخصا لا يزالون محاصرين، بعضهم في مبان منهارة في هوالين.

وأظهرت محطات التلفزيون التايوانية لقطات للمباني في هوالين، حيث ضرب الزلزال حوالي الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي بينما كان الناس يذهبون إلى العمل والمدارس.


وتركز الزلزال قبالة الساحل الشرقي مباشرة على عمق 15.5 كم (9.6 ميل)، وفقا لإدارة الطقس المركزية في تايوان.


قال عامل مستشفى تايبيه البالغ من العمر 60 عاما، "لقد كان قويا جدا.. شعرت كما لو أن المنزل سيطيح".


وأشار المكتب الرئاسي إلي ان الرئيس المنتخب لاي تشينغ تي، الذي يتولى منصبه الشهر المقبل، سيزور هوالين في وقت لاحق من يوم الأربعاء.


وأظهرت اللقطات المصورة رجال الإنقاذ يستخدمون السلالم لمساعدة الناس على الخروج من النوافذ، بينما في أماكن أخرى، الانهيارات الأرضية الضخمة الناجمة عن الهزات المنحوتة أسفل سفوح التلال.

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