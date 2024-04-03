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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من سفارة السعودية باليابان لمواطنيها .. تفاصيل

صدى البلد

وجهت السفارة السعودية باليابان اليوم الأربعاء، نداءا عاجلا لمواطنيها المتواجدين هناك بضرورة التقيد بتعليمات السلطات المحلية، إثر الزلزال القوي الذي ضرب تايوان المجاورة.

ووفق بيان صادر عن السفارة؛ فأن السلطات اليابانية حذرت من احتمالية حدوث تسونامي في مناطق جنوب غرب اليابان، وذلك بعد الزلزال العنيف الذي ضرب تايوان هذا الصباح. 

 واهابت السفارة برعاياها ضرورة التقيد بتعليمات السلطات المحلية.

وأشارت الي أنه في حالة الطوارئ يرجى التواصل مع هاتف شؤون السعوديين بالسفارة، معربة عن أمنياتها للجميع بالسلامة.

وضرب زلزال قوته الأولية 7.5 درجة منطقة قبالة جنوب غرب اليابان، صباح الأربعاء، وسط تحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) بعد الزلزال.

وصدرت أوامر فورية بإخلاء المناطق الساحلية في أوكيناوا باليابان بعد الزلزال، تزامناً مع توقعات بوصول أمواج ارتفاعها 3 أمتار إلى ساحل أوكيناوا في جنوب غرب اليابان.

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