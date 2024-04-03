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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحليب السبب.. تسمم جماعي في مدينة تونسية

ارشيفي
ارشيفي

سجلت جزيرة جربة التونسية ، بداية الاسبوع الجاري، 84 حالة تسمم غذائي دون مضاعفات تذكر، حيث تلقت الحالات العلاج باقسام الطوارئ بالمستشفيات قبل المغادرة باستثناء حالة واحدة لطفل.

ووفق وسائل إعلام تونسية؛ فأن حالة واحدة استوجبت اقامته بقسم الاطفال بالمستشفى الجهوي الصادق المقدم بحومة السوق لبضع ساعات.

و قالت المنسق الجهوي لهيئة سلامة المنتجات الغذائية بمدنين منصف بوقربة ان نحو 50 شخصا تناولوا مادة اللبن، وتناول البقية مادة اللاقمي .


وعاينت الهيئة الجهوية لسلامة المنتجات الغذائية البؤر التي تسببت في حالات التسمم، لتقرر غلق وحدة لاعداد وتصنيع اللبن والرايب بحومة السوق ومحل لبيع الحليب ومشتقاته بميدون وحجز ما وجد بهما من منتجات تقدر ب2500 لتر بين حليب ورايب و25 كلغ من منتجات الحليب وكمية من العصائر المختلفة.

ودعا بوقربة الى الابتعاد عن استهلاك هذه المواد (الحليب والرايب واللبن) غير المعقمة والتى تعد وتباع بصفة عشوائية، لعدم احترامها شروط الصحة والسلامة وعدم احترام بائعيها لشروط النظافة وحفظ الصحة لاسيما في التعامل مع مادة حساسة مثل الحليب.

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