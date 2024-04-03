وزارة الشباب والرياضة تشارك في اللقاء التجميعي لشركاء "طور وغير"

شاركت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتمكين الشباب) ووزارة الاتصالات ممثلة في (الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية) وشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر في اللقاء التجميعي لشركاء مبادرة "طور وغير" المنفذة تحت رعاية رئيس الوزراء.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، أنه شارك في اللقاء فريق عمل من المسئولين والمدربين بكافة الجهات الشريكة لمناقشة إنجازات المبادرة ومناقشة الخطة المستقبلية.

وفي كلمتها، أشارت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب إلى اهتمام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمبادرة "طور وغير" وخاصة مع زيادة التوجه العام نحو التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتغير متطلبات سوق العمل.

ونقلت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب شكر وتقدير الدكتور أشرف صبحي لكافة شركاء النجاح للمبادرة وفرق العمل بها على هذا الإنجاز، وإشادته بدور أعضاء وحدة "طور وغير" بالوزارة في الإنجازات التي تمت في مبادرتي "طور وغير" و" توظيف مصر "، ودعوته لفرق العمل لبذل المزيد من الجهد في الوصول الى الشباب المصري وتمكينهم تكنولوجيا واقتصاديا.