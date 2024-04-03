السلطات السعودية تحبط تهريب كميات كبيرة من المخدرات

نجحت الأجهزة الأمنية السعودية في إحباط تهريب كميات من المخدرات، وألقت القبض على 4 مروجين، وذلك بمناطق مكة المكرمة والحدود الشمالية وجازان.

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ فقد قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن ووافد نازح في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية لترويجهما مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

كما قبضت المديرية على مقيمين من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجهما 1.1 كيلوجرام من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة.

من جانبها، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب 80 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

كما منعت الدوريات بقطاع الدائر بالمنطقة ذاتها تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ودعت الجهات الأمنية للإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.