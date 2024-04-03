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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير الأبحاث بمعهد فلسطين: لا أتوقع انضمام العراق لجبهة الحرب مع إسرائيل

العراق
العراق

قال الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة أبحاث معهد فلسطين، إنه لا يتوقع في الوقت الحاضر أن تتسع رقعة الحرب بانضمام العراق للفصائل العراقية للاشتباك مع إسرائيل كما انضمت إليها لبنان، لافتا أنه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها فصائل عراقية غالبيتها شيعية للمناطق الفلسطينية في الداخل أو ميناء حيفا بالتحديد.

وأضافت "عودة"، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن هناك تصعيدا في المنطقة، وهذا من مصلحة إسرائيل، والدليل على ذلك ما قامت به مؤخرا من ضرب السفارة الإيرانية في دمشق، وهذا مؤشر خطير على رغبة الكيان الإسرائيلي بتصعيد المنطقة ككل، وتجاوز الخطوط الحمراء لأنه لأول مرة يتم ضرب مبنى دبلوماسي، وهذا لا يجوز في الأعراف الدولية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يزداد التصعيد في لبنان والعراق واليمن، وهذا نتاج لعملية التصعيد في المنطقة ورغبة إيران في الرد، فهي تريد أن ترد من خلال وكلائها وليس من خلال نفسها، وهذا معهود من قبل 7 أكتوبر وإلى الآن.

فلسطين العراق إسرائيل لبنان فصائل عراقية

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