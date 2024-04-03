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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الليكود يرفض دعوة جانتس لإجراء انتخابات في سبتمبر

حزب الليكود
حزب الليكود

رفض حزب الليكود الإسرائيلي، دعوات إجراء انتخابات في إسرائيل، لافتًا إلى أن الحكومة مستمرة حتى تحقيق أهداف الحرب في غزة.

جاء ذلك بعد دعوة وزير الحرب بيني جانتس لإجراء انتخابات في سبتمبر المقبل.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال حزب الليكود “في هذه اللحظة المصيرية لإسرائيل وفي خضم الحرب، يجب على بيني جانتس التوقف عن الانخراط في السياسات التافهة لمجرد أن حزبه يتفكك".

وأضاف “انتخابات مبكرة ستؤدي حتما إلى الشلل (في الحرب) والانقسام (المجتمعي) بالإضافة إلى الإضرار (بهدف الجيش الإسرائيلي المتمثل في غزو) رفح وتوجيه ضربة قاتلة لفرص صفقة الرهائن”.

في الوقت نفسه، قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن موعد الانتخابات المقرر في سبتمبر المقبل بعيد جدًا، لافتًا إلى أنه يجب استبدال الحكومة الحالية في وقت أقرب بكثير.

وأضاف في بيان “على هذه الحكومة العودة إلى ديارها في أقرب وقت ممكن حتى نتمكن من إعادة الرهائن، وإعادة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى ديارهم، وهزيمة حماس، والتأكد من أن هناك من يعتني بالطبقة الوسطى الإسرائيلية”.

حزب الليكود إسرائيل وزير الحرب بيني جانتس يائير لابيد

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