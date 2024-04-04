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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جولة تفقدية لوزير الرياضة في مركز شباب أحمد عصمت

صدى البلد

قام الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية بمركز شباب أحمد عصمت بعين شمس، بحضور كل من النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، النائب صفوت النجار، عضو مجلس النواب، الاستاذ عبد الحميد أبو العزم، رئيس حي عين شمس، الدكتور محمد عبد القادر، وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للمنشآت بوزارة الشباب والرياضة.

أكد الدكتور أشرف صبحى  الاهتمام بملف تطوير مراكز الشباب، ورفع كفاءتها وتطويرها بالشكل المناسب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ومتابعة أدائها بشكل مستمر للقيام بأدوارها على أكمل وجه، لافتا إلى دور مراكز الشباب فى إتاحة الخدمات الشبابية والرياضية والاجتماعية والفنية والثقافية للنشء والشباب، مشيرا إلى أهمية استثمار طاقات الشباب بمختلف القطاعات والاهتمام بالتنشئة البدنية والعقلية السليمة لهم مع ضرورة الاستفادة من الطفرة الكبيرة التي شهدتها مراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكد أن مراكز الشباب تُعد من أهم المنشآت التي تُعنى برعاية الشباب وتنمية قدراتهم، وتوفير بيئة مناسبة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

تفقد وزير الشباب والرياضة مشروع انشاء حمام سباحة، بالاضافة الى عدد من الملاعب النجيل الصناعي، كما شاهد وزير الرياضة عدد من عروض الكاراتيه والتايكوندو الخاصة بمدرسة المركز.

وزير الشباب و الرياضة مركز شباب احمد عصمت جولة تفقدية أحمد عصمت

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