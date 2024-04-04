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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

يسرا قالتلي مش هتباس إلا من أحمد عز.. إيناس الدغيدي تكشف قصة غريبة

يسرا
يسرا

تحل المخرجة إيناس الدغيدي ضيفة على برنامج “أسرار”، والذي تقوم بتقديمه الإعلامية أميرة بدر، على قناة النهار.

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ومن المقرر أن تتحدث إيناس الدغيدي عن ابتعادها عن مجال الإخراج خلال السنوات الماضية، والتي وصلت عدد الي 14 عام ، كما تكشف رائيها في عدد من الامور المجتمعية .

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.

الجدير بالذكر ان برنامج أسرار أستضاف عدد من الفنانين خلال شهر رمضان الكريم  أبرزهم لقاء الخميسي ، هشام ماجد ، مها أحمد ، المطرب مسلم ، مي عمر ، المخرج محمد سامي ، ولاعب كرة القدم بالنادي الاهلي “ كهربا”

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