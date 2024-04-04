الأرض كروية والقرآن يقول " كَيْفَ سُطِحَتْ"؟.. على جمعة يوضح

أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال طفل حول إن هناك آية قرآنية تقول (وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ)، وفى نفس الوقت نعلم إن الأرض كروية، إذن مما معنى كيف سطحت؟.

وأوضح الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع اليوم الخميس: "يعنى الأرض لها سطح، والكره لها سطح، يعنى لو قلنا الأرض بسيطة، يعنى لو سيرت على الكرة لم تصل إلى نهاية، فالأرض بعد ذلك دحها، وهى فى لغة العرب مثل البيضة".

برنامج نور الدين يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالي الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا.