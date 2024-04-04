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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بـ كرداسة

حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية

أصيب شخصان في حريق شقة سكنية بمنطقة كرداسة في الجيزة، حيث تمكنت أجهزة أمن الجيزة من السيطرة على الحريق وإخماده.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي بتصاعد الأدخنة من شقة سكنية في كرداسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة للسيطرة على النيران.

انتقلت سيارتا إطفاء تابعتان للحماية المدنية في الجيزة إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية في الواقعة.

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم إخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

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