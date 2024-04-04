إيران.. الحرس الثوري يعلن مقــ ــتل 15 إرهابيا في 3 عمليات متزامنة

أعلن الحرس الثوري ان 15 إرهابيا لقوا حتفهم في عملية راسك وجابهار والعدد مرشح للازدياد.

ومن جانبه؛ قال قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني العميد محمد باكبور إن 15 إرهابيا لقوا مصرعهم حتي الآن خلال 3 عمليات إرهابية متزامنة.

وأفادت قناة "برس تي في" الإيرانية،في قوت سابق من الأربعاء، بأن هجوماً مسلحاً استهدف نقطتين عسكريتين جنوب شرق البلاد، مشيرة إلى سقوط مسلحين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين في هذا الهجوم.



ونشرت القناة عبر حسابها على منصة "إكس" لقطات تظهر أشخاصاً يحملون أسلحة رشاشة، ويحتمون بسيارات في الشارع، وسط أصوات إطلاق رصاص، قائلة إنه تبادل إطلاق النار بين قوات الأمن والمسلحين.



وكانت قناة "العالم" الإيرانية، ذكرت في وقت سابق، الأربعاء، أن هجوماً وقع على مركزين عسكريين وسط مدينة تشابهار جنوب شرق إيران