احترس| البعض يهدأ والآخر يفترس.. تأثير كسوف الشمس على الحيوانات

يبدو أن الأرض على موعد مع حدث فلكي مهم يترقبه الملايين من سعداء الحظ الذين يمكنهم مشاهدته .

و هذا الحدث هو كسوف الشمس و هو ظاهرة فلكية طبيعية تحدث عندما يحجب القمر ضوء الشمس عن الأرض. بينما يُعرف تأثير الكسوف على البشر، إلا أنه قد يكون له تأثيرات ملحوظة على سلوك الحيوانات أيضًا.

و قد رصد العلماء تأثير الكسوف الشمسي علي الحيوانات و اختلفت الحيوانات في التعامل مع هذه الطاهرة الكونية فالبعض يهدء و البعض يرتبك والبعض الاخر يتحول الي مفترس .

وفي الفيديو التالي نرصد تاثير الكسوف الشمسي علي الحيوانات و الطيور …