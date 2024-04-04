عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالتعاون مع الأزهر.. جامعة كفر الشيخ تنظم ندوة عن فضائل شهر رمضان

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع الأزهر الشريف، ندوة بعنوان "فضائل شهر رمضان" تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي محفوظ، عميد كلية العلوم، والدكتور عادل عبد الصمد يوسف، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، والدكتور أحمد زيدان، مدير إدارة الدعوة بمنطقة وعظ كفر الشيخ.

تناولت الندوة، فضائل شهر رمضان، وحكمة مشروعية الصيام ومقاصد تشريعه، وضرورة تحلى طالب العلم بالفضائل وصفاء النفس، والقيم الأخلاقية الإنسانية التي هجرت من قبل بعض الطلاب والطالبات.

IMG-20240404-WA0115
IMG-20240404-WA0115
IMG-20240404-WA0116
IMG-20240404-WA0116
IMG-20240404-WA0112
IMG-20240404-WA0112
الازهر الشريف الدكتور عبد الرازق دسوقي القيم الأخلاقية الطلاب والطالبات جامعة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. حالة وفاة بالفريق تلغي مران الزمالك اليوم | تفاصيل

قرار مفاجئ من أحمد العوضي وياسمين بعد انفصالهما

تفاصيل وفاة المعد البدني لفريق الكرة بنادي الزمالك

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

مليون دولار حسمت الأمر.. كهربا في هذا النادي السعودي لتعويض غرامة الزمالك

فتاة الإسكندرية .. القبض على بطلة الفيديوهات الخادشة بالإنترنت

هزار وإثارة جدل..إعلامي يكشف تفاصيل تصريحات محمد عبدالله عن إمام عاشور

صلاح عبد الله: لن أعمل مع كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي بعد هذا التصريح

موضوعات متعلقة

محافظ كفر الشيخ ونائبه يكرمان شاباً لترويجه للمعالم التاريخية والتراثية.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ يعلن نتيجة مسابقة قادرون باختلاف للطلاب المثاليين

وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد المدارس ويطمئن على سير العملية التعليمية.. صور

محافظ كفر الشيخ ونائبه يكرمان الأمهات المثاليات.. صور

عبر الفيديو كونفرانس.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يفتتحان مركزًا تكنولوجيًا جديدًا بقلين

رفع 1100 طن قمامة خلال حملة نظافة بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتابع جهود إعداد الهيكل التنظيمى وبطاقات الوصف للمديريات الخدمية

محافظ كفر الشيخ يعتمد التعريفة الموحدة لأجرة التاكسي والتوكتوك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بث مباشر.. صلاة التهجد من رحاب الحرمين الشريفين ليلة 26 رمضان

"رادار الأسعار"| تطبيق محمول ومبادرات من الحكومة لرصد السلع ومراقبة الأسواق.. تفاصيل

برعاية الرئيس السيسي.. رشاد العليمي: مصر احتضنت اليمنيين وقدمت لهم تسهيلات عديدة

بايدن ييلغ نتنياهو بشروطه لمواصلة دعم إسرائيل

رئيس المجلس الرئاسي اليمني: الحوثيون اخترقوا وقف إطلاق النار وضربوا المنشآت النفطية

رئيس المجلس الرئاسي اليمني: التهديات في البحر الأحمر هدف استراتيجي لإيران


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباءة مطرزة.. إلهام شاهين تثير الجدل بإطلالة رمضانية

الفنان محمد محمود يقيم حفل إفطار لأسرة أعلى نسبة مشاهدة

طبيبة تفجر مفاجأة عن التخسيس بخل التفاح

لقاء الصعود لنصف النهائي.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا

فيديو

سبب إفساد صيام أهالي أكتوبر والشيخ زايد.. أحمد كريمة ينهار على الهواء لهذا السبب

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

اتحملت اللي محدش يتحمله.. ميكا البغداد ترد على "مسلم " وتكشف سبب انفصالهما

يسرا قالتلي مش هتباس إلا من أحمد عز.. إيناس الدغيدي تكشف قصة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ