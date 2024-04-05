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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ماذا قال مسئول التحريات عن واقعة بيع طفل من قبل أمه وخاله؟

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية، ثلاثة متهمين الى محكمة الجنايات لاتهامهم ببيع طفلهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستمعت النيابة الي اقوال مجري التحريات 

نص أقوال مسئول التحريات: 

شهد نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم مصر القديمة  بأنه وأثناء متابعته لوسائل التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تلاحظ له وجود صفحة باسم "محمد و حمزة" – منشور عليها إعلان مضمونه عرض طفل حديث الولادة للتبني، فقام بتكليف مصدره السري بالتواصل مع صاحب الصفحة بغية طلب الطفل، فعرض الأخير عليه تسليمه الطفل مقابل مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه وتم تحديد يوم لتسليم الطفل بدائرة القسم اختصاصه، وبتاريخ الواقعة انتقل الى حيث اتفق مصدره السري مع المتهم على التقابل، فأبصر المتهمين الثلاثة وبحوزتهم طفل حديث الولادة فضبطهم.

وبمواجهتهم تبين أن المتهمة الأولى هي والدة الطفل وقدمت إخطار ولادة وتبين أن المتهم الثاني شقيقها والمتهم الثالث هو صاحب الصفحة المنشور عليها الإعلان، وأقروا جميعاً بالاتفاق فيما بينهم على التخلص من الطفل المولود للأولى سفاحاً خشية افتضاح أمرها وذلك في مقابل التحصل على جُعل مادي مقداره خمسة وعشرون ألف جنيه مصري.

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