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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

3105 جنيهات للجرام.. أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يسعي العديد من المواطنين الراغبين فى شراء الشبكة إلي متابعة أسعار الذهب وأيضا المستثمرين كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.

 

ويتابع المستثمرون أيضا أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.

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أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة 5-4-2024

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ارتفاع طفيف,, أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 ابريل 2024


يعتبر الذهب ملاذ آمن للكثيرون فى ظل اضطراب الأسواق، كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين .


أسعار الذهب اليوم الجمعة


وسجلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي: - 


- سجلت أسعار الذهب عيار 24 اليوم  3548 جنيهًا للبيع و 3525 جنيهًا للشراء.

- فيما سجلت أسعار الذهب عيار 21 اليوم 3105 جنيه للبيع و  3085 جنيهًا للشراء.

- كما بلغت أسعار الذهب عيار 18 اليوم 2661 جنيهًا للبيع و  2644 جنيهًا للشراء.

- سجلت أسعار الذهب عيار 14 اليوم 2075 جنيهًا للبيعو 2062 جنيهًا للشراء.

- فيما سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم 24880 جنيه للبيع و  24720 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي واصلت أسعار الذهب التحليق لمستويات تاريخية غير مسبوقة، وسط تأكيد مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة في 2024 إلى جانب ترقب بيانات الوظائف في الولايات المتحدة.

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2299.28 دولار للأونصة، بعدما ارتفع لمستوى غير مسبوق عند 2304.09 دولار في وقت سابق من الجلسة. وتواصل أسعار الذهب تسجيل مستويات قياسية في كل جلسة منذ يوم الخميس الماضي.


وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2318.70 دولار.

وقال مايكل لانجفورد كبير مسؤولي الاستثمار في سكوربيون مينيرالز "ما يدفع سعر الذهب للارتفاع هو انخفاض قيمة العملات عالميا مقابل الدولار لمجموعة من الأسباب، ويقبل الناس على الذهب كوسيلة للحماية من انخفاض العملات محليا".

وواصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، ومن بينهم رئيس البنك جيروم باول، الأربعاء، التركيز على الحاجة إلى مزيد من النقاشات والبيانات قبل خفض أسعار الفائدة، وهي خطوة تتوقع الأسواق المالية حدوثها في يونيو .

ومن المقرر صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة لشهر مارس اليوم الجمعة، مع صدور بيانات جديدة للتضخم الأسبوع المقبل.

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مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب .. تفاصيل

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ارتفاع طفيف,, أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 ابريل 2024


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 27.08 دولار للأونصة وهبط البلاتين 0.1 بالمئة إلى 935.39 دولار للأونصة، فيما صعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1017.83 دولار للأونصة.

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