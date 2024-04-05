ارتفاع طفيف,, أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 ابريل 2024

ارتفع أسعار الذهب في مصر منتصف تعاملات اليوم الجمعة 5 أبريل 2024، وسجل الجرام عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3120 جنيها بعد ارتفاع طفيف صباح اليوم مع ارتفاع السعر العالمى للذهب إلى مستويات عالية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة:

عيار 24 يسجل 3566 جنيها.

عيار 21 يسجل 3120 جنيها.

عيار 18 يسجل 2474 جنيها.

عيار 14 يسجل 2080 جنيها.

الجنيه الذهب 24960 جنيها.

ذروة ارتفاع الذهب العالمي

وصلت أسعار أونصة الذهب العالمي إلى مستويات قياسية جديدة بعد 7 جلسات متتالية من الارتفاع، وذلك في ظل ضعف مستويات الدولار وتصريحات أعضاء البنك الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا العام، إلى جانب الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية.

انخفض سعر الذهب الفوري خلال جلسة اليوم الخميس بنسبة 0.3% بعد أن سجل أعلى مستوى تاريخي عند 2304 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2293 دولار للأونصة وقد سجل أدنى مستوى اليوم عند 2290 دولار للأونصة، بحسب تحليل جولد بيليون.

وارتفع سعر الذهب لـ 7 جلسات متتالية، ومنذ بداية الأسبوع سجل ارتفاع بنسبة 2.7% ليمثل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، والآن وبعد وصول السعر إلى المستهدف عند 2300 دولار للأونصة، هناك عدم وضوح بشأن الحركة القادمة للذهب وهل سيستكمل الصعود أم سيبدأ حركة تصحيح سلبية تنتظرها الأسواق من فترة كبيرة.