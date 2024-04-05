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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

رئيس جهاز العاصمة الإدارية: الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بمشروع جاردن سيتي الجديدة

صدى البلد

عقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً موسعاً، أمس، مع ممثلي جميع الشركات التنفيذية المسند لها الأعمال الخاصة بمنطقة الحي السكني الخامس (جاردن سيتى الجديدة)، والمكاتب الاستشارية المشرفة على المشروعات، لمتابعة الأعمال، وتزامناً مع فتح باب الحجز بالحي السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة".

واستعرض شريف الشربيني، لآراء مسئولي عددِ من الشركات حول سير العمل بالمواقع، كما قام ممثلو الشركات بعرض موقف جميع الأعمال التي تم تنفيذها.

وشدد شريف الشربيني، على جميع الشركات المنفذة، وكذا المكاتب الاستشارية العاملة بالحي السكني الخامس، ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني الخاص بالانتهاء من أعمال المشروع،  بالمواصفات المطلوبة.

وناقش رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، مع مديري المشاريع والاستشاريين المشرفين على تنفيذ الأعمال، الموقف التنفيذى، مشدداً على الأخذ في الاعتبار إنهاء المشروعات بأفضل جودة واتقان في الأداء، وخاصة في أعمال التشطيبات الداخلية، وكذا الأعمال الخاصة بالتشطيبات الخارجية والأعمال الخاصة بتنسيق الموقع ما بين العمارات.

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