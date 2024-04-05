طائرة مساعدات قطرية لغزة تصل مطار العريش

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل 19 طنا من المساعدات، تتضمن سلال غذائية وصلت اليوم إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية.

وأشارت الي ان الطائرة مقدمة من قطر الخيرية، تمهيدا لنقلها إلى غزة، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 90 طائرة من المساعدات.

وتأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.

ولفتت كذلك الي إجلاء عدد من الأشقاء الفلسطينيين من حملة الإقامة القطرية من قطاع غزة إلى الدوحة.

وكان في استقبالهم لولوة بنت راشد الخاطر، وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية