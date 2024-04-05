حسن الرعاية| التايلانديون يشكرون شيخ الأزهر ومركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب

قدمت جمعية اتحاد الطلبة التايلانديين الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وللدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة فضيلة الإمام لشئون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، لحسن رعايتهم لأبناء تايلاند وتيسير الخدمات التعليمية والتثقيفية لهم، مشيرين إلى أنهم استفادوا من البرنامج التعريفي بالأزهر الشريف وعرفوا تاريخه على مر العصور التي حدثت في مصر من العصر الفاطمي حتى الوقت الحالي.

وقال فاضل عبدالقادر رئيس جمعية اتحاد الطلبة التايلانديين تحت الرعاية الملكية إنه بمجرد تقديم الطلب لتنظيم البرنامج التعريفي وجدوا استجابة سريعة من مستشارة شيخ الأزهر، وتنظيم راقي يؤكد اهتمام الأزهر بطلاب العلم، إضافة إلى زيارة ميدانية لمدفع الإفطار تعرفوا فيها على تاريخ المدفع وعن ارتباط المصريين به في رمضان.

وأضاف فاضل أن المشاركين في البرنامج من طلاب تايلاند قد سعدوا بما علموه من معلومات في تطور التعليم بالأزهر وبما عرفوه من جهود لشيوخ الأزهر في الدفاع عن أوطانهم والنهوض بها